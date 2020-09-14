رياضة | عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها أن تقام على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الأهلي كلا من :- حراسة المرمى : محمد الشناوي خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول Advertisements خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - جونيور أجاي - أحمد الشيخ خط الهجوم : أليو بادجي - مروان محسن. البدلاء :- مصطفى شوبير - محمود كهربا - وليد سليمان - عمروة السولية - محمد مجدي "أفشة" - محمود وحيد - أحمد فتحي - جيرالدو - عربي بدر.

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