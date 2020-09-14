رياضة | باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يعلق على أزمة نيمار ببيان ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الإثنين، في بيان رسمي دعمه لنجم الفريق البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الفريق.

وجاء بيان باريس سان جير مان كالتالي:-

"ندعم بقوة نيمار جونيور الذي كان ضحية إهانات عنصرية من قبل لاعب منافس"، وذلك في مباراة الكلاسيكو التي فاز بها أولمبيك مارسيليا 0/1 أمس الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي، ولا يوجد مكان للعنصرية في المجتمع أو كرة القدم أو في حياتنا، وندعو الجميع للتصدي لجميع مظاهرها في جميع أنحاء العالم".

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وأضاف البيان: "لأكثر من 15 عامًا، كان النادي ملتزمًا بشدة بمكافحة جميع أشكال التمييز إلى جانب عدد كبير من رعاته".

يذكر أن نيمار قد تحصل على بطاقة حمراء في مباراة الكلاسيكو، مؤكدا أنه اعتدى على ألفارو جونزاليس مدافع مارسيليا، لأن الأخير وجه له إساءات عنصرية، ولم يكتف النجم البرازيلي بذلك بل كتب عقب المباراة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "أسفي الوحيد أنني لم أوجه لكمة لهذا الأحمق في وجهه".

وطالب العملاق الفرنسي لجنة الانضباط برابطة المحترفين بضرورة التحقيق في الواقعة، وأن الإدارة على استعداد تام للتعاون في هذه التحقيقات.