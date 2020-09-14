الامارات | اتحاد الكرة: قدمنا للاتحاد القاري ملفا متكاملا بشأن أسباب عدم تمكن الوحدة من السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: قدمنا للاتحاد القاري ملفا متكاملا بشأن أسباب عدم تمكن الوحدة من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي اليوم الإثنين أنه قام بتقديم ملف متكامل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضمن شرحاً تفصيلياً حول الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن نادي الوحدة من السفر وخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020، ويأتي ذلك ضمن مسؤولياته تجاه الأندية الإماراتية وضمان حقوقها في مختلف المنافسات الكروية الخارجية.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أنه تلقى اليوم الاثنين خطاباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشير إلى أن اللجنة الفرعية لفيروس كورونا في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب اعتبرت فريق نادي الوحدة منسحباً من البطولة، بعد عدم تمكنه من السفر وخوض المباريات المتبقية في المجموعة الأولى.

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يذكر أن اللجنة الفرعية اعتبرت أن الظروف التي أحاطت بنادي الوحدة التي أدت إلى عدم تمكنه من السفر يُنطبق عليها وصف "الظروف القهرية"، وتم إلغاء نتائج المباريات التي خاضها الفريق في البطولة وعدم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات السابقة للفريق عند تحديد الترتيب النهائي للمجموعة".

كما قررت اللجنة الفرعية تطبيق المادة 6.5 التي تتيح لها الحق باتخاذ القرارات التي تراها مناسبة دون تطبيق المواد 6.1 ، 6.2 ، 6.3 من لائحة البطولة التي تنص على اتخاذ إجراءات وغرامات مالية.

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