شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه المقاولون العرب فى المهمة الأولى لـ«ريكاردو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى ريكاردو والذى تولى مهمة القيادة الفنية للدراويش فى الولاية الثالثة، اختباراً صعباً «الثلاثاء» فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حينما يستضيف نظيرة المقاولون العرب، فى مواجهة صعبة على الفريقين، حيث يسعى الإسماعيلى لاستعادة الثقة المفقودة بعد الهزيمة فى الجولة الماضية أمام الأهلى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة الماضى على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص البرازيلى ريكاردو على تكثيف الجرعات النفسية للاعبين، بعد سلسلة النتائج السلبية التى يحققها الفريق منذ بداية الموسم الجارى، كما حرص على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على أداء اللاعبين فى المباريات السابقة، ويعول الجهاز الفنى على عناصر الخبرة والشباب المتمثلة فى الفريق وهم عبدالرحمن مجدى وأحمد مدبولى وشيلونجو ومحمد الشامى وأسامة إبراهيم

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر برصيد 30 نقطة. فيما يتمنى عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، مواصلة الانتصارات بعد الفوز على الحدود فى الجولة الماضية، ومزاحمة الزمالك على المركز الثانى، بعدما احتل الفريق المركز الثالث برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز، صاحب المركز الثالث، وشدد النحاس على لاعبيه خلال الأيام الماضية على ضرورة بذل أقصى جهد لديهم والتركيز خلال أحداث المباراة ومحاولة اقتناص الثلاث نقاط. وفى مباراة أخرى، يواجه فريق مصر المقاصة نظيره مصر فى مواجهة من طرف واحد، حيث يأمل إيهاب جلال، المدير الفنى لمصر المقاصة.

فى مواصلة الانتصارات التى يحققها الفريق فى الفترة الأخيرة، والتى جعلت الفريق يحتل المركز الثامن، برصيد 33 نقطة والتى كان آخرها الفوز على طنطا، فيما يأمل خالد جلال، المدير الفنى لفريق مصر، فى تحقيق نتيجة إيجابية لإنقاذ موقفه من الهبوط للقسم الثانى، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 برصيد 19 نقطة.