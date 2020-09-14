ريكاردو يعلن قائمة الإسماعيلى إستعدادا للمقاولون العرب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة ريكاردو، قائمة الفريق الكروى الأول استعدادا لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى العام، فى المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء.
وجاءت كالتالى: فى حراسة المرمى محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح، خط الدفاع محمد مجدى الجمل – إبراهيم أبو اليزيد – محمد كماتشو – محمد عمار – محمد بيومى – محمود البدرى – محمد نصر، خط الوسط عماد حمدى – عمر الوحش - أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – بيكينى سيلفا، خط الهجوم محمد الشامى – محمد حمدى زكى – شيلونجو.
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