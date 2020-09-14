شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى على رادار الزمالك لتدعيم الهجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ناصر منسى، هداف طلائع الجيش والمنتقل إليه من صفوف بيراميدز، ضمن اهتمامات الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الزمالك، وجذب اللاعب الأنظار إليه فى الموسم الحالى مع طلائع الجيش بعدما سجل 6 أهداف.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى نادى الزمالك أبدوا إعجابهم بالإمكانيات الفنية والبدنية للاعب، فى ظل رغبة باتريس كارتيرون المدير الفنى فى تدعيم هجوم الفريق، تحسباً لرحيل مصطفى محمد الذى يرغب فى خوض تجربة احترافية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى رفضت فيه إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور بالاتفاق مع باتريس كارتيرون، خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود المحدد لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بسبب برنامج تحضيرات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

وتبحث إدارة الكرة بالنادى مع مجلس إدارة القلعة البيضاء الموقف الخاص بالفريق، خاصة فى ظل شكوى الجهاز الفنى من ضغط المباريات خلال الفترة الماضية والبرنامج الموضوع لمواجهة الرجاء، وذلك لإخطار اتحاد الكرة بالموقف الخاص بالنادى بعد إعلان جدول مباريات الدورى القادمة فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتياح داخل صفوف الفريق بعد الفوز على الإنتاج الحربى بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأول «الأحد» على أرض ملعب استاد القاهرة، لينفرد أبناء القلعة البيضاء بالمركز الثانى متفوقين على بيراميدز والمقاولون العرب.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم «الثلاثاء» استعدادا لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز، بعدما منح الجهاز الفنى اللاعبين راحة سلبية خوفا من تعرض اللاعبين للإجهاد بسبب تلاحم المباريات.

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كما تعافى حازم إمام من إصابة العضلة الأمامية التى أبعدته عن الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، بعدما خضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، ليصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق بداية من مواجهة أسوان.