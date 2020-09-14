شكرا لقرائتكم خبر عن «فان دايك».. المدافع الهداف فى «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الهولندى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، رقمًا رائعًا، بعدما هز شباك ليدز يونايتد، السبت الماضى، فى الأولى للدورى الإنجليزى الممتاز.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن هذا الهدف يحمل الرقم 10 لفان دايك فى البريميرليج منذ انتقاله إلى ليفربول فى يناير 2018، أكثر من أى مدافع آخر.

أما شبكة «سكاى سبورتس»، فقد أشارت إلى أن 12 من أصل 13 هدفا سجلها فان دايك بقميص ليفربول فى جميع المسابقات، جاءت من كرات رأسية.

فيرجيل فان دايك، مواليد 8 يوليو 1991، وهو لاعب كرة قدم هولندى يلعب فى مركز الدفاع مع نادى ليفربول فى الدورى الإنجليزى الممتاز ومنتخب هولندا لكرة القدم. يعتبر أحد أفضل المدافعين فى العالم، وهو معروف بقوته وقيادته وقدرته فى الكرات الهوائية. وهو المدافع الوحيد الذى فاز بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا، وقد حل فى المركز الثانى فى السباق على جائزتى الكرة الذهبية والأفضل كرويا من الفيفا. بعد بداية مسيرته المهنية مع غرونينجن.

انتقل إلى سلتيك فى عام 2013، حيث فاز ببطولة الدورى الأسكتلندى الممتاز وتم اختياره ضمن فريق العام فى أسكتلندا فى كلا موسميه مع النادى، وفاز أيضًا بكأس رابطة الأندية الأسكتلندية فى الأخير. فى سبتمبر 2015، انضم إلى ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى الممتاز قبل أن يتعاقد معه ليفربول فى يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى، وهى أغلى رسوم انتقال مدافع فى العالم. ساهم فان دايك فى وصول ليفربول إلى نهائى دورى أبطال أوروبا 2018 خلال أول ربيع له معه، وفى أول موسم كامل له فى النادى تم اختيار فان دايك كأفضل لاعب فى إنجلترا لموسم 2018–19. لعب فان دايك دور البطولة عندما فاز ليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019 حيث تم اختياره رجل المباراة. فاز فان دايك فى وقت لاحق بكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبى، وساعد فى إنهاء غياب فريقه عن لقب الدورى لمدة 30 عامًا حيث حقق الدورى الإنجليزى الممتاز لموسم 2019-2020. شارك فان دايك فى أول مباراة دولية مع هولندا عام 2015، وأصبح قائد منتخب بلاده فى عام 2018. بعد ذلك بعام، قاد فان دايك هولندا إلى المباراة النهائية فى البطولة الافتتاحية لدورى الأمم الأوروبية، حيث أنهت البطولة فى المركز الثانى.

فى 23 سبتمبر 2019، حصل على المركز الثانى فى جائزة الأفضل كرويا من فيفا. وفى أكتوبر 2019، تم اختيار فان دايك كواحد من بين 30 لاعب كرة قدم مرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية. فى حدث ديسمبر، حل فى المركز الثانى خلف ليونيل ميسى. فى 21 ديسمبر 2019، بعد أن غاب عن نصف نهائى كأس العالم للأندية 2019 بسبب المرض، لعب فان دايك فى المباراة النهائية ضد فلامنغو مع فوز ليفربول بالكأس لأول مرة فى تاريخ النادى.

Advertisements

تلقى فان دايك مزيدًا من التقدير بعد مطلع العام، عندما تم اختياره ضمن جائزة اليويفا لأفضل فريق لعام 2019. فى 19 يناير 2020، سجل فان دايك هدفه الأول فى ديربى الشمال الغربى ضد مانشستر يونايتد فى مباراة فوز ليفربول 2-0 على ملعب أنفيلد فى الدورى الإنجليزى الممتاز.