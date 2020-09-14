شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يحفز لاعبي سموحة قبل مواجهة «الجونة» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل ساعات قليلة من توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة للمبيت فى الجونة استعدادا لمواجهة فريق الجونة فى إطار منافسات الأسبوع 27 للدورى والتى ستقام فى السادسة مساء الأربعاء بالجونة، حرص محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة على الاجتماع باللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى وحثهم على أهمية تحقيق الفوز والعودة بنقاط المباراة الثلاث واستثمار الدفعة المعنوية الهائلة بعد التعادل الأخير مع الزمالك فى الوقت القاتل بثلاثة أهداف لكل فريق.

على الجانب الآخر، عقد أحمد سامى، جلسة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق السكندرى لمناقشة العديد من الأمور التى كانت سببا فى تراجع مستواه الفنى خلال الفترة الأخيرة مما أثر بالسلب على مستوى الفريق ككل فى مباريات الدورى الممتاز، خاصة بعد رفض احترافه فى الدورى البرتغالى.

ويسعى مدرب سموحة إلى الاستفادة من القدرات الفنية والبدنية العالية التى يتمتع بها اللاعب وجعلته من أهم صانعى اللعب فى الدورى المصرى هذا الموسم. وكان أحمد سامى قد استقر على إعادة تأهيل اللاعبين نفسيا من خلال عدة جلسات منفردة مع اللاعبين الذين غابوا عن المباريات طوال الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة ويهدف أحمد سامى من خلال تلك الجلسات إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى داخل الفريق الأول لسموحة.

وكان سامى قد اتفق مع جهازه المعاون خميس جعفر وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى على وضع برنامج تأهيلى خاص لعدد من اللاعبين وعلى رأسهم محمود عزت والسيد فريد والليبى محمد الترهونى لرفع معدل اللياقة البدنية فى محاولة للاستفادة القصوى منهم خلال المباريات المقبلة للفريق من عمر الدورى.