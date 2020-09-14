شكرا لقرائتكم خبر عن علاء فهمي يشيد بلاعبي طائرة الزمالك بعد الفوز علي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي علاء فهمي رئيس قطاع كرة الطائرة بنادي الزمالك بالفوز الذي حققه الفريق اليوم على الاهلي بنتيجة 3-1 في ختام بطوله الدوري العام. ووجه فهمي الشكر للاعبين علي ادائهم الرجولي وفوزهم بالمباراة مبديا الشكر للجهاز الفني للفريق بقيادة الدكتور حسام عبد العزيز مديرا فنيا وعماد نصر مدربا عاماً، ووعد فهمي بالمنافسة عيل البطولات والالقبا خلال الفترة المقبلة . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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