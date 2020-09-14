شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يعود لحراسة مرمى بيراميدز أمام وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لحراسة مرمى فريقه في المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها بعد غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.

وانتظم احمد الشناوى في التدريبات الجماعية لفريقه بعد شفاءه من الإصابة التي أدت لغيابه عن الفريق في الفترة الماضية.

ويفضل الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش في الوقت الحالى الدفع بالحارس أحمد الشناوى على حساب المهدى سليمان، لتجهيزه جيدا قبل مواجهات نصف نهائى بطولة الكونفدرالية.