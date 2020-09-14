شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقسو على طنطا برباعية ويصعد للمركز التاسع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدورى العام.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان في الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح في استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.
وسجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع.
وبهذه النتيجة احتل فريق أسوان المركز التاسع في جدول الترتيب بـ 31 نقطة، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 في المركز الأخير بالدورى.
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