شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة على لطفى وياسر إبراهيم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبد الحفيظ ،مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، أن عينة ثنائي الأحمر ياسر إبراهيم وعلي لطفي ظهرت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل رابيد تيست الذى قام الفريق بالخضوع لها قبل مباراة الاتحاد السكندرى.

وكشف عبد الحفيظ، عن مغادرة الثنائي لمعسكر الأهلي المقام في برج العرب مساء أمس، من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وشدد عبد الحفيظ، على سلبية العينة لباقى افراد الفريق، ولا داعى للقلق ولم يظهر حتى الان على اى لاعب بخلاف الثنائى المذكور أى أعراض.