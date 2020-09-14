شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة على لطفى وياسر إبراهيم بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبد الحفيظ ،مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، أن عينة ثنائي الأحمر ياسر إبراهيم وعلي لطفي ظهرت إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتيجة تحليل رابيد تيست الذى قام الفريق بالخضوع لها قبل مباراة الاتحاد السكندرى.
وكشف عبد الحفيظ، عن مغادرة الثنائي لمعسكر الأهلي المقام في برج العرب مساء أمس، من أجل اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.
وشدد عبد الحفيظ، على سلبية العينة لباقى افراد الفريق، ولا داعى للقلق ولم يظهر حتى الان على اى لاعب بخلاف الثنائى المذكور أى أعراض.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,009
-
تعافي
84,161
-
وفيات
5,648
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة على لطفى وياسر إبراهيم بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.