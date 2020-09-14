لاعبو الاتحاد يرتدون قمصان بصورة مؤمن زكريا فى لقطة إنسانية رائعة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارتدى لاعبو الاتحاد السكندري، تيشرتات مطبوع عليها صورة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق والذي يعانى من أزمة صحية قوية، وذلك قبل مواجهة زعيم الثغر للأهلي باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز. ونال لاعبو الاتحاد السكندرى استحسان الجميع بسبب اللفتة الإنسانية في مساندة مؤمن زكريا الذي يتم علاجه وأثرت حالته فى الشعب المصري . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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