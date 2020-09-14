شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم الأهلي 3-1 في ختام الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الكرة الطائرة الأول بنادى الزمالك على الاهلي بنتيجة 3-1 في ختام بطوله الدوري العام. وجاءت الأشواط كالتالي 29-31 20-25 18-25 14-25 ويقود الفريق الدكتور حسام عبدالعزيز مديراً فنياً وعماد نصر مدرباً عاماً. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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