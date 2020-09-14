شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري 0 - 0 الأهلي.. لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يواجه الاتحاد السكندري نظيره الأهلي فى المباراة، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. انطلاق اللقاء ق3: ضغط من الأهلي ومرور من محمد هانى ولكن صبري رحيل يخرج الكرة تماس ق6: مرور جديد من محمد هانى وكرة عرضية رائعها يشتتها الدفاع ق11: تسديدة من أجاى يتصدى لها الزنفلى ببراعة ق20: سقوط أحمد رفعت لاعب الاتحاد ويحصل على فاول ق32: هدوء فى ايقاع اللعب ق42: كرة عرضية أرضية من على معلول يخرجها الدفاع Advertisements ق46: كرة رأسية وتسديدة رائعة من بادجي فى يد الزونفلي نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندري 0 - 0 الأهلي.. لحظة بلحظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.