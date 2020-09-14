بوني والقرني والغامدي.. اتحاديون مع وقف التنفيذ

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وتبقى موسم إضافي اختياري في عقد اللاعب مع النادي يتم تفعيله بحسب ما تسفر عنه جهود الإدارة والجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي في البحث عن مهاجم آخر خلال الأسابيع المقبلة.
كما انتهت عقود الثنائي، عبدالرحمن الغامدي وعساف القرني اللذين لم يشاركا مع الفريق خلال الست جولات الماضية الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ولم تبد إدارة النادي أي تحركات أو محادثات لتجديد عقديهما مما يؤكد الاستغناء عن خدماتهما ومنحهما خطاب مخالصة مالية خلال الأيام المقبلة ليتسنى لهما البحث عن ناد آخر.
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