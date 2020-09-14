شكرا لقرائتكم خبر بوني والقرني والغامدي.. اتحاديون مع وقف التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات مصير المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني مع فريق الاتحاد معلقا، حيث لم تحسم الإدارة استمراره في الموسم المقبل من عدمه بعد أن انتهى عقده الاحترافي بنهاية الموسم الحالي.

وتبقى موسم إضافي اختياري في عقد اللاعب مع النادي يتم تفعيله بحسب ما تسفر عنه جهود الإدارة والجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي في البحث عن مهاجم آخر خلال الأسابيع المقبلة.

كما انتهت عقود الثنائي، عبدالرحمن الغامدي وعساف القرني اللذين لم يشاركا مع الفريق خلال الست جولات الماضية الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تبد إدارة النادي أي تحركات أو محادثات لتجديد عقديهما مما يؤكد الاستغناء عن خدماتهما ومنحهما خطاب مخالصة مالية خلال الأيام المقبلة ليتسنى لهما البحث عن ناد آخر.