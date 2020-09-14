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بوني والقرني والغامدي.. اتحاديون مع وقف التنفيذ

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- بواسطة أيمن الوشواش - بات مصير المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني مع فريق الاتحاد معلقا، حيث لم تحسم الإدارة استمراره في الموسم المقبل من عدمه بعد أن انتهى عقده الاحترافي بنهاية الموسم الحالي.

وتبقى موسم إضافي اختياري في عقد اللاعب مع النادي يتم تفعيله بحسب ما تسفر عنه جهود الإدارة والجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي في البحث عن مهاجم آخر خلال الأسابيع المقبلة.

كما انتهت عقود الثنائي، عبدالرحمن الغامدي وعساف القرني اللذين لم يشاركا مع الفريق خلال الست جولات الماضية الأخيرة من دوري كأس الأمير للمحترفين.

ولم تبد إدارة النادي أي تحركات أو محادثات لتجديد عقديهما مما يؤكد الاستغناء عن خدماتهما ومنحهما خطاب مخالصة مالية خلال الأيام المقبلة ليتسنى لهما البحث عن ناد آخر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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