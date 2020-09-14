الرائد يقوي دفاعه بنيمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع أمس التعاقد مع المدافع الصربي نيمانيا ميليتش لمدة موسمين قادما من نادي بارتيزان الصربي. وسبق لميليتش صاحب الـ29 عاما، تمثيل عدد من الأندية بينها فيستيرلو البلجيكي وفويفودينا وبارتيزان الصربيان.

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