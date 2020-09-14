شكرا لقرائتكم خبر نيلدو خارج حسابات السكري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقدم التعاون عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر، شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي وحقق مع الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.
وكان التعاون تعاقد مع بترولينا في يناير 2019 لمدة عام ونصف قادما من صفوف ديسبورتيفو آفيش البرتغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر نيلدو خارج حسابات السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.