نيلدو خارج حسابات السكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة نادي التعاون، مخالصة مالية مع اللاعب البرازيلي نيلدو بيترولينا.

وقدم التعاون عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر، شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع النادي وحقق مع الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

وكان التعاون تعاقد مع بترولينا في يناير 2019 لمدة عام ونصف قادما من صفوف ديسبورتيفو آفيش البرتغالي.