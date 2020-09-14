شكرا لقرائتكم خبر الأخضر الشاب يختتم معسكر كرواتيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عاما معسكره في كرواتيا الذي جاء على هامش الدورة الدولية الودية، التي شارك فيها الأخضر في إطار برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاما 2020 في أوزبكستان. وأجرى المنتخب أمس حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبق اللاعبون خلالها مرانا تكتيكيا، أعقبه مران على إنهاء الكرة. يذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عاما 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما 2021 في إندونيسيا، وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر الشاب يختتم معسكر كرواتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.