شكرا لقرائتكم خبر تأهل الأهلي لدور الـ16 بأبطال آسيا رغم سحب نقطة الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الأهلي التأهل إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عن المجموعة الأولى بفوزه أمس على الشرطة العراقي 1-0 في الجولة الثالثة لدور المجموعات المقام حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وعزز الأهلي صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط رغم خصم نقطة تعادله مع الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى .

وخطف هدف المباراة الوحيد، اللاعب ماركو مارين في الدقيقة 87.

وتجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة، متساويا مع الاستقلال الإيراني.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر أمس اعتبار الوحدة الفريق الرابع بالمموعة، منسحبا من البطولة، عقب إخفاقه في السفر إلى الدوحة.

Advertisements

وذكر الاتحاد القاري في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الظروف التي تحيط بإخفاق الوحدة في الوصول إلى الدوحة ينطبق عليها وصف «الظروف القهرية»، كما أكد أن نتائج النادي الإماراتي سيتم إلغاؤها كما لن يتم احتساب أي نقاط أو أهداف من المباريات التي خاضها الفريق حينما يتم تحديد الترتيب النهائي لمجموعته.

وكان الأهلي والوحدة اللذان تعادلا في الجولة الأولى 1-1، تقاسما صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط لكل منهما، قبل أن يرفع الأهلي رصده مجددا بنقاط الشرطة بعد سحب نقطته أمام الوحدة.

وأضاف البيان الآسيوي أن الوحدة كان عليه الوصول إلى الدوحة قبل 4 أيام من خوضه المباراة الأولى، وذلك وفق ما ينص عليه البروتوكول الطبي لإقامة المباريات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، لكن النادي أبلغ الاتحاد بعدم قدرته على السفر بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا داخل الفريق.

وأوضح أن الوحدة تم وضعه تحت الحجر الصحي في الإمارات، فيما تقدم النادي والاتحاد الإماراتي بطلب لتأجيل المباريات، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا بسبب وصول الفرق المشاركة الأخرى وانطلاق استعداداتها لاستئناف المسابقة.