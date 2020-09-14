النصر الجديد يواجه سباهان العنيد

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ويملك النصر 4 نقاط من فوز على العين الإماراتي 2-1، وتعادل مع السد القطري 2-2 ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن فريق السد.
ويأتي سباهان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز على العين 4-0، وخسارة من السد 0-3.
ونظريا، تعد هذه المباراة مفتاح تأهل النصر إلى دور الـ 16، خاصة إذا ما حقق الفوز.
وقبل انطلاق الجولة الثالثة، عزز النصر صفوفه بقوة مستقلا فترة الانتقالات، حيث ضم عددا كبيرا من اللاعبين المحليين والأجانب أبرزهم عبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم وعلي لاجامي، وعلى صعيد اللاعبين الأجانب تعاقد مع اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي حقق عددا من البطولات مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني كبطولة كوبا ليبارتادوريس اللقب الأهم والأكبر في قارة أمريكا الجنوبية، مرتين، كما حقق بطولة ريكوبا سود أمريكانا مرتين أيضا، كما تعاقد مع الكوري الجنوبي كيم جين سو لكنه لم يضفه إلى قائمته الآسيوية التي تطالب بأربعة أجانب فقط.
ويبدو أن جاهزية فريق النصر أكبر من منافسه، حيث أنهى قبل أيام مبارياته بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وحل في المرتبة الثانية برصيد 64 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتوج باللقب.
ويعتبر النصر ثاني أقوى خط هجوم في الدوري السعودي، كما يضم في صفوفه هداف البطولة للموسم الثاني على التوالي، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالإضافة إلى الحارس الأسترالي براد جونز صاحب أكثر (كلين شيت)، حيث حافظ على شباكه في 12 مباراة بالدوري السعودي، أما رابع الأجانب في الفريق فهو المدافع البرازيلي مايكون.
وتعتبر مواجهة النصر مع سابهان هي الأولى في تاريخهما، حيث لم يسبق لهما أن تقابلا.
ويتساوى هجوم ودفاع النصر مع هجوم ودفاع سباهان، حيث سجلا 4 أهداف واهتزت شباكهما 3 مرات.
نتائج المجموعة الرابعة
الجولة الأولى:
- تعادل النصر والسد 2-2
- فوز سباهان على العين 3-0
- فوز النصر على العين 2-1
- فوز السد على سباهان 3-0
1- السد 4 نقاط
2-النصر 4 نقاط
3-سابهان 3 نقاط
4-العين بدون أي نقطة
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