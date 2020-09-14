شكرا لقرائتكم خبر التعاون يتمسك بشخصيته الآسيوية لهزيمة بيرسبوليس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل التعاون بداية رائعة له في مشاركته الأولى بدوري أبطال آسيا طرزها بتحقيق فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين منحاه صدارة المجموعة الثالثة.

ويملك سكري القصيم رغم ظروفه الأخيرة المتمثلة في نجاته من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فرصة كبيرة لتحقيق الفوز الثالث عندما يواجه فريق بيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحد وبفارق 5 نقاط عن التعاون.

وينتظر أن يكون تحقيق التعاون الفوز في المباراة الأخيرة له بدوري المحترفين أمام الفيحاء والتي كفلت له البقاء، دافعا قويا في مباراة اليوم، خاصة وأن الفوز جاء بعد 7 هزائم متتالية.

ويعتبر التعاون من الفرق التي تأثرت بشكل كبير من التوقف القسري بسبب جائحة كورونا، حيث لم يقدم مستوياته المعروفة عنه في الدوري عقب استئنافه لعدة أسباب أهمها فقده عددا من اللاعبين المهمين والبارزين مثل المهاجم الكاميروني توامبا.

وعلى عكس التعاون يعيش بيرسبوليس أياما جيدة، حيث استطاع أن يحقق بعد عودة المنافسات المحلية الفوز في 3 مباريات ليعزز صدارته في الدوري الإيراني برصيد 53 نقطة وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثاني سباهان أصفهان، وذلك قبل نهاية البطولة بسبع جولات.

ويعتبر التعاون صاحب أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 3 أهداف وصاحب أقوى خط دفاع في البطولة بصفة عامة، حيث لم يلج مرماه أي هدف ولا يشاركه في ذلك سوى فريقي سيول الكوري الجنوبي وبكين الصيني واللذين لم يلعبا سوى مباراة واحدة.

أما بيرسبوليس فيعتبر أضعف دفاع في المجموعة حيث اهتزت شباكه 4 مرات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1-التعاون 6 نقاط

2- الدحيل القطري 3 نقاط

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3- الشارقة الإماراتي نقطة واحدة

4- بيرسبوليس نقطة واحدة

نتائج المجموعة الثالثة

الجولة الأولى:

فوز التعاون على الشارقة 1-0

فوز الدحيل على بيرسبوليس 2-0

الجولة الثانية:

فوز التعاون على الدحيل 2-0

تعادل الشارقة مع بيرسبوليس 2-2