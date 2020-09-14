شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يهدد بالرحيل من المقاصة بسبب مستحقات اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هدد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى مصر المقاصة، بعدم تولى القيادة الفنية لفريقه خلال مباريات الدورى المقبلة، وأقربها مواجهة نادى مصر نادى مصر فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز، كما هدد بعدم قيادة تدريبات الفريق الفيومى مرة أخرى، بعد أن تغيب عن تدريب اليوم، وتولى حمد إبراهيم المدرب العام أمور التدريب.

وكشف مصدر مطلع بالمقاصة، عن الأسباب التى دفعت إيهاب جلال لتلك الخطوة، مؤكدًا أن تأخر الإدارة فى صرف مستحقات اللاعبين، وإحراج المدير الفنى أمام فريقه، بخلاف عدم حصوله على أى "مليم" من مستحقاته المالية، دفع إيهاب جلال لرفض قيادة التدريبات وتهديده بالرحيل.

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وكانت هناك أزمة كبيرة داخل الفريق الفيومي بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة، حيث جدد لاعبو مصر المقاصة طلبهم من إدارة النادى بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة مطالبين إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، بالتدخل بعد تحسن النتائج ووصول الفريق للمركز الثامن برصيد 33 نقطة، بعدما كانوا يقبعون في المركز الأخير للمسابقة، بعدما تلقوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود.

وتحدث اللاعبون مع المدير الفني وأكدوا له ضرورة التحدث مع إدارة النادي لحل أزمة المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها اللاعبون والالتزامات الأسرية عليهم.

وأشارت بعض التقارير إلى إن إيهاب جلال أنهى اتفاقه مع نادى بيراميدز، لتولى القيادة الفنية للفريق السماوى، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى أصبح على بعد خطوات من الرحيل.