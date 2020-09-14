شكرا لقرائتكم العجيزي: الاتحاد يعاني من مشكلات داخلية قد تؤثر عليه أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني العجيزي مهاجم الأهلي سابقاً أن صفوف فريق الاتحاد السكندري يعاني من مشكلات عديدة خلال الآونة الأخيرة أبرزها استبعاد نور السيد من مباريات اليوم.

وقال هاني العجيزي خلال الأستوديو التحليلي لقناة الأهلي اليوم أن نادي الاتحاد السكندري يعاني من أزمات داخلية ربما تكون في صالح القلعة الحمراء بشكل كبير اليوم.

أضاف هاني العجيزي أن الأهلي يملك الأفضلية بما يملكه من لاعبين وخبرات ويكفي أنه استطاع خلال الفترة الماضية أن يثبت أنه بطل الدوري بأقدام لاعبيه وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الزمالك.

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وأثنى هاني العجيزي على قدرات رينيه فايلر مؤكداً أنه تفوق على كارتيرون الذي فشل في الوصول الى تقليص فارق النقاط مع المدرب السويسري.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأثنين، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز والتي يحتاج فيها الأهلي لحسم بطولة الدوري رسمياً للكرة الـ42 في تاريخ النادي ، ويضم تشكيل الاهلي الاهلي كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، ديانج ، أحمد الشيخ ، أجاي ، مروان محسن وبادجي ، ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير وعربي بدر وجيرالدو وأحمد فتحي ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا.