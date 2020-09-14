شكرا لقرائتكم عضو مجلس أسوان يكشف عن مكافآت الفوز بعد رباعية طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على الكرة، أن عدالة السماء لعبت الدور الرئيسى فى الفوز الذى حققه أسوان اليوم على طنطا برباعية نظيفة فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وعلى ملعب اتحاد الشرطة، الذى شهد قبل موسمين خسارة طنطا أمام الداخلية وهبوط أسوان إلى القسم الثانى، وقال أمين فى تصريحات لـ "اليوم السابع": عدالة السماء أنصفتنا أمام طنطا لم أتوقع هذه النتيجة ولكننا نغلق صفحة طنطا استعداداً للزمالك، خاصة وأنه لا يوجد وقت بسبب تلاحم المباريات.

واصل: مجلس الإدارة رصد مكافآت تحفيزية للاعبين عن الفوز على الانتاج وطنطا وتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفنى بهذا الأمر وسيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، ومن المبكر القول بأننا وصلنا إلى مركز الأمان فمازالت المراكز متقاربة.

ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

بهذا الفوز تقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.

شهد الشوط الثانى محاولات هجومية مستمرة من فريق طنطا لتقليل الفارق، مع الدقائق الأولى إلا أنها جاءت دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس مرمى أسوان.

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فى الدقيقة 54 دفع كشرى بتبدليين لتدعيم خط الوسط الهجوم بنزول محمد رزق ومصطفى البدرى، على حساب سولمون منساه وكريم الطيب، وذلك لتخفيف الضغط الهجومى لفريق طنطا.

ونجح محمد إسماعيل لاعب أسوان فى تعزيز تقدم فريقه على حساب طنطا، بعدما انفرد إسماعيل بعلي فرج حارس مرمى طنطا، ليضيف الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فى الدقيقة 63 دفع أيمن المزين بالثنائى أحمد سالم صافى، وأونش منهياً تبديلاته الخمسة فى اللقاء، وذلك فى محاولة لتدعيم خط الهجوم وتقليل الفارق مع أسوان.

أجرى أحمد كشرى تبديلين دفعة واحدة لتنشيط وسط الملعب مع الدقيقة 68 بنزول محمد خليفة وأوميد أوكرى هدف أسوان العائد من إصابة الرباط الصليبى.

انحصر اللعب فى وسط الملعب مع محاولات قليلة من جانب لاعبى أسوان لاستغلال الهجمات المرتدة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى على فرج، وفى الدقيقة 91 نجح مصطفى البدرى فى إضافة الهدف الرابع ليعزز تقدم فريقه برباعية نظيفة.

وغادر أيمن المزين مدرب طنطا، ملعب المباراة بعد الهدف مباشرة اعتراضاً على الأداء الهزيل الذى قدمه فريقه، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 94 معلناً انتهاء المباراة بفوز أسوان برباعية نظيفة فى أكبر فوز لأبناء الجنوب بالموسم الجارى.