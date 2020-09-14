شكرا لقرائتكم علاء ميهوب يحذر الأهلي من خطورة انطلاقات سيسيه ورفعت خلف المدافعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر علاء ميهوب نجم الأهلي السابق الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء من خداع طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بسبب اعتماد الأخير على الكرات الطويلة خلف مدافعي المارد الأحمر.

وقال علاء ميهوب خلال الأستوديو التحليلي للمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المذاع عبر قناة النادي إن طلعت يوسف يعتمد بشكل أساسي على الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه في الانطلاقات من الدفاع الى الهجوم بسبب السرعات الكبيرة التي يتمتعون بها.

أضاف علاء ميهوب أن طلعت يوسف سيقوم بالدفع باللاعب عمر الميداني في مركز الليبرو متقدم لحل مشكلة العمق الدفاعي التي تسببه الكثير من المشكلات كما أن مدرب الاتحاد السكندري سيترك الاستحواذ للأهلي سواء كان الأفضل من عدمه لأنه استراتيجيته في اللعب تقوم على الهجمات المرتدة.

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كما أكد علاء ميهوب على رينيه فايلر يقوم باللعب بطريقة ربما يكون فيها مخاطرة لعدم وجود محمد مجدي قفشه صانع الألعاب نظراً لأنه يمتلك المفاتيح الخاصة بأداء الأهلي وهمزة الوصل بين الخطوط بالكامل.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم، الأثنين، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز والتي يحتاج فيها الأهلي لحسم بطولة الدوري رسمياً للكرة الـ42 في تاريخ النادي ، ويضم تشكيل الاهلي الاهلي كلاً من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، على معلول ، محمد هاني ، حمدي فتحي ، ديانج ، أحمد الشيخ ، أجاي ، مروان محسن وبادجي ، ويجلس على دكة الأهلي ، كلاً من : مصطفى شوبير وعربي بدر وجيرالدو وأحمد فتحي ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا.