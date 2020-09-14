شكرا لقرائتكم وولفرهامبتون يهزم شيفيلد بهدفي خيمينز وسايس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق وولفرهامبتون مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ملعب مضيفه شيفيلد يونايتد 2 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الأولى.

وحسم وولفرهامبتون الفوز منذ الدقائق الأولى حيث تقدم المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز بهدف في الدقيقة الثالثة وتبعه المدافع المغربي رومان سايس بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.

وسيكون وولفرهامبتون على موعد مع ضيفه مانشستر سيتي لحساب الجولة الثانية من المسابقة يوم 21 من الشهر الجاري.