شباب الأهلي الإماراتي يهزم شاهر خودرو الإيراني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







الدوحة: قاد البديل الشاب حارب عبدالله فريقه شباب الأهلي الاماراتي الى فوزه الأول في المجموعة الثانية على حساب شاهر خودرو الإيراني 1-صفر الاثنين على استاد الجنوب في الدوحة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في مسابقة دوري ابطال اسيا في كرة القدم.

وسجل عبدالله (18 عاما) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75، ليهدي شباب الأهلي اول ثلاث نقاط بعد خسارتين امام الهلال السعودي حامل اللقب وباختاكور الاوزبكستاني اللذين يلتقيان لاحقا.

وبقي شباب الأهلي في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، وتراجع شاهر خودرو الى المركز الاخير بدون رصيد بعدما اصبح اول فريق إيراني في تاريخ البطولة يخسر في اول ثلاث مباريات.

وسيطر شباب الأهلي تماما على المجريات، وكان قريبا من افتتاح التسجيل مبكرا بعد تسديدة خادعة من عبدالله النقبي ابعدها ماتن صافايان حارس شاهر خودرو ببراعة الى ركنية (11).

Advertisements

وكانت نقطة التحول في المباراة عندما شارك حارب عبدالله مكان إسماعيل الحمادي (54) ثم البرازيلي كارلوس ادواردو الذي خاض اول مباراة رسمية مع فريقه منذ انتقاله اليه قادما من الهلال السعودي بدلا من عبدالله النقبي (64).

وسجل عبدالله هدف الفوز بمجهود فني رائع على الجناح تخطى على اثره لاعبين ثم سدد كرة زاحفة في شباك صافايان (75).

م خ/م م