المهاجم تافاريس يغادر ديجون إلى الفيصلي السعودي

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





ديجون: غادر قائد ومهاجم ديجون لكرة القدم جوليو تافاريس من الرأس الأخضر فريقه للانضمام إلى الفيصلي السعودي بموجب عقد لفترة عامين، بحسب ما أعلن النادي الفرنسي الإثنين.

وأشاد رئيس ديجون أوليفييه ديلكور في بيان بصفات مهاجمه الدولي داخل الملعب وبـ"روحه القتالية"، و"قدرته على الصراعات الثنائية"، وخارجه متحدثا عن "لطفه" و"ابتسامته".

وستدر صفقة انتقال تافاريس إلى الفيصلي مليون يورو على الفريق الفرنسي.

وكان تافاريس انضم إلى ديجون الذي يحتل المركز 19 من دون رصيد من ثلاث هزائم بعد ثلاثة مراحل على انطلاق الموسم الجديد 2020-2021، في حزيران/يونيو 2012 قادما من بورغ-بيروانس.

ويعتبر ابن الـ 31 عاما، أفضل هداف في تاريخ ديجون برصيد 80 هدفا، منها 31 في الدوري المحلي، في 270 مباراة، إلى 29 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات. كما ساهم في عودة ديجون إلى الـ"ليغ1" موسم 2015- 2016.