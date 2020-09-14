رسميا.. إشبيلية يضم الأرجنتيني ماركوس أكونيا

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مدريد: أعلن نادي إشبيلية رابع الدوري الإسباني لكرة القدم الإثنين انتقال المدافع الدولي الارجنتيني ماركوس أكونيا إلى صفوفه بموجب عقد لمدة أربعة أعوام، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي. ولم يتم الإفصاح رسميا عن قيمة العقد، فيما قدرت بعض الصحف البرتغالية الصفقة بحوالي 10 ملايين يورو. ويدافع أكونيا (28 عاما) عن ألوان النادي البرتغالي منذ عام 2017، وخاض 135 مباراة وسجل 9 أهداف. واحرز معه الكأس المحلية. ولعب أكونيا 27 مباراة دولية مع منتخب "راقصي التانغو". ويستهل إشبيلية مبارياته في الدوري الإسباني في 26 أو 27 من الشهر الحالي أمام مضيفه قادش لحصوله على راحة لالتقاط أنفاسه بعد مشاركته الاوروبية وفوزه بمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مؤكدا أنها اصبحت "ماركة مسجلة" باسمه، بعد تتويجه باللقب للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 3-2 الشهر الماضي.

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