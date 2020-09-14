شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعزز تقدمه على طنطا بثلاثية نظيفة بالجولة 27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد إسماعيل لاعب أسوان فى تعزيز تقدم فريقه على حساب طنطا، بعدما انفرد إسماعيل بعلي فرج حارس مرمى طنطا، ليضيف الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام والتى يستضيفها ملعب اتحاد الشرطة.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

وبدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى مسعد عوض، محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضى، طارق أبو العز، هيثم الفيل، سولمون منساه، محمد إسماعيل، محمد المرسى، إبراهيم جلال، كريم الطيب.

فيما بدأ طنطا المباراة بتشكيل مكون من: على فرج فى حراسة المرمى، محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، الشاذلى، محمود فرج، أحمد أوكا، الشناوى، حسام غالى، أحمد فهمى، هانى رشدى.

وكانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

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وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب طنطا مع الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، عن طريق تسديدة قوية من هانى رشدى مهاجم أبناء السيد البدوى، قبل أن يتصدى لها مسعد عوض حارس مرمى أسوان ببراعة ويحافظ على نظافة شباكه.

واحتسب حكم اللقاء محمد عادل، ركلة جزاء لصالح فريق أسوان بعد كرة مشتركة، فى الدقيقة السادسة من عمر الشوط، قبل أن يتراجع عنها عقب الرجوع إلى الفار.

انحصر اللعب فى أول ربع ساعة بوسط ملعب الفريقين، حاول خلالها فريق طنطا الوصول إلى مرمى أسوان فى أكثر من كرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض.

ساد الحذر الدفاعى خلال الربع ساعة الثانية من عمر الشوط مع بعض الهجمات الغير مؤثرة من الفريقين، وفى الدقيقة 26 أشهر الحكم محمد عادل، الكارت الأصفر لحسام غالى لاعب فريق طنطا بعد كرة مشتركة فى وسط الملعب، قبل أن يتوقف الشوط فى الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

ونجح إبراهيم جلال لاعب أسوان، فى إحراز هدفى التقدم لفريقه فى شباك طنطا، حيث جاء الهدف الأول فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح فى استغلال خطأ على فرج حارس مرمى طنطا عقب كرة عرضية أخطأ فى التعامل معها، ليتقدم أسوان بهدف نظيف، وفى الدقيقة 36 عزز إبراهيم جلال تقدم فريقه ليضيف الهدف الثانى لأسوان وتصبح النتيجة 2/0.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، واصل فيها نادى طنطا محاولاته الهجومية لإحراز هدف تقليص الفارق بعد نزول هشام شعبان وحسين فيصل، إلا أن دفاعات أسوان استطاعت الحفاظ على النتيجة حتى إطلاق صافرة نهاية الشوط.