- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى زمن كورونا سيطرة فى جميع الألعاب الجماعية ما عدا السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الألعاب الجماعية فى النادى الأهلى إلى مواصلة السيطرة المحلية على صعيد الألعاب الجماعية، خاصة فى زمن كورونا وصعوبة الموسم، حيث يسعى فريق كرة القدم فى مواجهة الليلة أمام الاتحاد السكندرى إلى حسم اللقب الـ 42 للقلعة الحمراء فى المواجهة التى تجمعهما ضمن الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب.
سيطرة فى الطائرة
واصلت الكرة الطائرة فى النادى الأهلى سيطرتها على البطولات، فى ظل نجاح فريق الرجال فى حسم اللقب مساء الجمعة قبل الجولة الأخيرة أمام الزمالك اليوم الإثنين بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 /1 والوصول إلى النقطة 60 ليقضى على آمال الزمالك فى البحث عن اللقب.
كما نجح أيضا فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى فى حسم لقب الدورى مبكرا تحت قيادة المدير الفنى حمدى الصافى، ليتوج مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.
أما سيدات اليد فيطمحن فى تحقيق الفوز على الشمس فى المباراة التى ستجمعهما غدا الثلاثاء فى الجولة الختامية لدوورى العمومى من أجل الوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد صاحب اللقب.
أما عن كرة السلة فى الأهلى فأخفقت فى تحقيق دورى السوبر الذى خطفه الاتحاد السكندرى بالفوز بنتيجة 3 / 1 فى مجموع اللقاءات التى ستحدد البطل مما تسبب فى عدم لعب المباراة الخامسة لحسم الفريق السكندرى اللقب مبكرا.
كرة القدم
أما فريق الكرة بالنادى الأهلى فنجح فى الاقتراب بقوة من حسم اللقب بالوصول إلى النقطة 71 بالفوز على الإسماعيلى الجمعة الماضى، حيث إن تحقيق أى فوز فى المباريات المقبلة يمنح الأهلى لقب الدورى، خاصة أنه يتربع على عرش القمة منفردا وبعيدا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثانى بـ49 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى فى زمن كورونا سيطرة فى جميع الألعاب الجماعية ما عدا السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.