شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يتضامن مع لاعبى المقاصة ضد الإدارة فى أزمة المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، مع لاعبي فريقه في تمردهم ضد إدارة النادي على خلفية أزمة مستحقاتهم ورفض الإدارة صرف قيمة رواتبهم وعرض فلوس قليلة للغاية لا تمثل 5% فقط من قيمة العقود، ليرفض اللاعبون التوقيع على الشيكات بل وطلب بعضهم الحصول على الاستغناء الخاص بهم مقابل التنازل عن باقي مستحقاتهم.

وتغيب إيهاب جلال عن تدريبات المقاصة اليوم، الاثنين، باستاد الدفاع الجوى، استعداداً لمواجهة نادى مصر بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز، حيث قاد الجهاز المعاون تدريبات الفريق، في الوقت الذي أكد إيهاب جلال أنه لن يقود الفريق الفيومي في مواجهة الغد حال عدم حل الأزمة خلال الساعات القادمة.

وكانت هناك أزمة كبيرة داخل الفريق الفيومي بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة، حيث جدد لاعبو مصر المقاصة طلبهم من إدارة النادى بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة مطالبين إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، بالتدخل بعد تحسن النتائج ووصول الفريق للمركز الثامن برصيد 33 نقطة، بعدما كانوا يقبعون في المركز الأخير للمسابقة، بعدما تلقوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود.

وتحدث اللاعبون مع المدير الفني وأكدوا له على ضرورة التحدث مع إدارة النادي لحل أزمة المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها اللاعبون والالتزامات الأسرية عليهم.