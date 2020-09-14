شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يقرر إقالة بيدرو ورضا شحاتة مديرا فنيا لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه نادى الجونة الشكر للمدير الفنى البرتغالى بيدرو بارنى على الفترة التى قضاها مع الفريق بعد الاتفاق المشترك بين النادى والمدرب على الاكتفاء بالفترة السابقة من التعاقد، ويتولى رضا شحاتة القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الحالى، وجاءت الإقالة بعد خسارة الجونة المباراة الأخيرة أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 4 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وجاء الهدف الأول بعد تسديدة من عمار حمدى تصدى لها حارس الجونة، ثم ارتدت لناصر منسى الذى سجل منها الهدف الوحيد فى شوط المباراة الأول، وأشار حكم الراية بتسلل ناصر منسى قبل أن يتدخل حكم الفار ويحتسب الهدف لصالح الطلائع.

ومع بداية الشوط الثانى أحرز ناصر منسى الهدف الثانى للطلائع، ثم قلص أحمد حمدى الفارق للجونة بهدف فى الدقيقة 55، بعدها أحرز محمد ناصف الهدف الثالث للطلائع فى الدقيقة 59، وعزز أحمد سمير النتيجة بهدف رابع فى الدقيقة 80.