شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتمنى بقاء إيهاب جلال مع الفريق فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد مجد، المشرف على الكرة بالمقاصة، عن أمنيته ببقاء إيهاب جلال مع الفريق، مضيفا: "لأنه مدرب كبير ولن ننسى أنه أنقذنا من الهبوط في الموسم الحالي، ولكن لو فكر في الرحيل فبالتأكيد نتمنى له كل خير"، مؤكدا أن فكرة تركه للفريق في منتصف الموسم فالقرار بيده وهو صاحب القرار في الرحيل ولن نقف عائق أمام مصلحته.

وكشف مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة أنه تغيّب عن قيادة مران الفريق الفيومي اليوم ليست الأولى، أو لعقد جلسة تفاوض مع مسئولي نادي بيراميدز من أجل قيادة الفريق السماوي في الفترة القادمة، لأن من يتولى هذا الملف هو تامر النحاس وكيل أعماله.

وتغيّب إيهاب جلال عن قيادة مران المقاصة فيما تواجد حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى بشكل طبيعي لقيادة المران.

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وشدد المصدر على أن جلال يرهن بقاءه في المقاصة بموقفه من الدوري بحيث يرحل بعد مباراة نادي مصر المقرر لها غدا الثلاثاء حال الفوز فيها والوصول للنقطة 36 التي تضمن بقاء المقاصة في الدوري أو تأجيل الرحيل للمباراة التي ستجمعه مع الأهلي على أقصى تقدير.

وتابع المصدر أن جلال استقر بشكل نهائي على الرحيل وأبلغ إدارة النادي بانه سيرحل ولكن سيبلغهم بالقرار قبل رحيله، لاسيما أن غموض مصير المقاصة في الموسم المقبل بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، يدفعه لقبول عرض بيراميدز المغري.

وأوضح المصدر أن جلال يرغب في خوض تجربة بيراميدز، بسبب الاغراءات المادية المقدمة له ورغبة النادي السماوي في حسم مصير المدرب الجديد خلال الفترة الحالية ورفض تأجيله لنهاية الموسم، مشيرا إلى أن هاني سعيد المدير الرياضي بيراميدز هو الداعم لفكرة التعاقد مع جلال لقيادة المقاصة بعدما سبق وتعامل معه عندما كان قائدا للمقاصة.

ونمى إلى علم جلال أن تأخير قيادته لبيراميدز في الوقت الحالي قد تفوت الفرثة عليه وتذهب إلى حسام حسن باعتباره المرشح الثاني لقيادة الفريق السماوي بعد جلال.