شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يسحق طنطا برباعية نظيفة ويتقدم للمركز الـ9 بالدورى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.

بهذا الفوز تقدم فريق أسوان إلى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام متخطياً ثلاث مراكز، بعد وصول أبناء الجنوب إلى النقطة 31، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 17 فى المركز الأخير بالدورى.

شهد الشوط الثانى محاولات هجومية مستمرة من فريق طنطا لتقليل الفارق، مع الدقائق الأولى إلا أنها جاءت دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض حارس مرمى أسوان.

فى الدقيقة 54 دفع كشرى بتبدليين لتدعيم خط الوسط الهجوم بنزول محمد رزق ومصطفى البدرى، على حساب سولمون منساه وكريم الطيب، وذلك لتخفيف الضغط الهجومى لفريق طنطا.

ونجح محمد إسماعيل لاعب أسوان فى تعزيز تقدم فريقه على حساب طنطا، بعدما انفرد إسماعيل بعلي فرج حارس مرمى طنطا، ليضيف الهدف الثالث لفريقه فى الدقيقة 57 من عمر المباراة.

فى الدقيقة 63 دفع أيمن المزين بالثنائى أحمد سالم صافى، وأونش منهياً تبديلاته الخمسة فى اللقاء، وذلك فى محاولة لتدعيم خط الهجوم وتقليل الفارق مع أسوان.

أجرى أحمد كشرى تبديلين دفعة واحدة لتنشيط وسط الملعب مع الدقيقة 68 بنزول محمد خليفة وأوميد أوكرى هدف أسوان العائد من إصابة الرباط الصليبى.

انحصر اللعب فى وسط الملعب مع محاولات قليلة من جانب لاعبى أسوان لاستغلال الهجمات المرتدة، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى على فرج، وفى الدقيقة 91 نجح مصطفى البدرى فى إضافة الهدف الرابع ليعزز تقدم فريقه برباعية نظيفة.

وغادر أيمن المزين مدرب طنطا، ملعب المباراة بعد الهدف مباشرة اعتراضاً على الأداء الهزيل الذى قدمه فريقه، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 94 معلناً انتهاء المباراة بفوز أسوان برباعية نظيفة فى أكبر فوز لأبناء الجنوب بالموسم الجارى.

Advertisements

وكانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالى:

وبدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب طنطا مع الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، عن طريق تسديدة قوية من هانى رشدى مهاجم أبناء السيد البدوى، قبل أن يتصدى لها مسعد عوض حارس مرمى أسوان ببراعة ويحافظ على نظافة شباكه.

واحتسب حكم اللقاء محمد عادل، ركلة جزاء لصالح فريق أسوان بعد كرة مشتركة، فى الدقيقة السادسة من عمر الشوط، قبل أن يتراجع عنها عقب الرجوع إلى الفار.

انحصر اللعب فى أول ربع ساعة بوسط ملعب الفريقين، حاول خلالها فريق طنطا الوصول إلى مرمى أسوان فى أكثر من كرة ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى مسعد عوض.

ساد الحذر الدفاعى خلال الربع ساعة الثانية من عمر الشوط مع بعض الهجمات الغير مؤثرة من الفريقين، وفى الدقيقة 26 أشهر الحكم محمد عادل، الكارت الأصفر لحسام غالى لاعب فريق طنطا بعد كرة مشتركة فى وسط الملعب، قبل أن يتوقف الشوط فى الدقيقة 30 لالتقاط الأنفاس وشرب المياة.

ونجح إبراهيم جلال لاعب أسوان، فى إحراز هدفى التقدم لفريقه فى شباك طنطا، حيث جاء الهدف الأول فى الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح فى استغلال خطأ على فرج حارس مرمى طنطا عقب كرة عرضية أخطأ فى التعامل معها، ليتقدم أسوان بهدف نظيف، وفى الدقيقة 36 عزز إبراهيم جلال تقدم فريقه ليضيف الهدف الثانى لأسوان وتصبح النتيجة 2/0.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق وقت بدل من ضائع، واصل فيها نادى طنطا محاولاته الهجومية لإحراز هدف تقليص الفارق بعد نزول هشام شعبان وحسين فيصل، إلا أن دفاعات أسوان استطاعت الحفاظ على النتيجة حتى إطلاق صافرة نهاية الشوط.

وبدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من: فى حراسة المرمى مسعد عوض، محمود نعيم، محمد جابر، إبراهيم القاضى، طارق أبو العز، هيثم الفيل، سولمون منساه، محمد إسماعيل، محمد المرسى، إبراهيم جلال، كريم الطيب.

فيما بدأ طنطا المباراة بتشكيل مكون من: على فرج فى حراسة المرمى، محمود منصور، محمود مسعود، سليمان عبد ربه، الشاذلى، محمود فرج، أحمد أوكا، الشناوى، حسام غالى، أحمد فهمى، هانى رشدى.