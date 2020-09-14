شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى ومروان محسن يقودان هجوم الأهلى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة الاتحاد المُقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم، الإثنين، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى يحتاج فيها الأهلى لحسم بطولة الدورى رسمياً للكرة الـ42 فى تاريخ النادى، ويضم تشكيل الاهلى الاهلى كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

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ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة أبرزها آليو بادجى ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدى فتحى ومحمد الشناوى ومروان محسن، وتحدث المدرب السويسرى مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندرى العنيد صاحب الحلول الفردية والذى يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.

وطالب فايلر لاعبيه بعلاج الأخطاء التى ظهرت فى أداء الفريق الفترة الأخيرة رغم الإنتصارات ومنها عدم التركز الدافى الجيد وهو ما تسبب فى أخطاء كثيرة للفريق وكاد يتسبب فى دخول عدة أهداف مرمى محمد الشناوى لولا رعونة مهاجمى الفرق الأخرى أو سوء التوفيق أو تألق الشناوى، مُشدداً على ضرورة تنفيذ كل لاعب المهام المطلوبة منه فى المباراة حتى يتحقق الهدف فى النهاية.

فى المقابل، يدخل طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد مباراة الليلة واضعاً نُصب عينيه قوة المارد الأحمر وانتصاراته الأخيرة لكن المدرب المُحنك لزعم الثغر حاول تجهيز لاعبيه معنوياً جيداً للمباراة من خلال المحاضرات النظرية والتدريبات المُكثفة ودراسة الاهلى و"تحفيظ" كل لاعب مهامه فى اللقاء المرتقب.