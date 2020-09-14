شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب يحذر الأهلى من خداع طلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، من خداع طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري بسبب اعتماد الأخير على الكرات الطويلة خلف مدافعي المارد الأحمر. وقال علاء ميهوب خلال الاستوديو التحليلي للمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المذاع عبر قناة النادي إن طلعت يوسف يعتمد بشكل أساسي على الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه في الانطلاقات من الدفاع الى الهجوم بسبب السرعات الكبيرة التي يتمتعون بها.

وأضاف علاء ميهوب أن طلعت يوسف سيقوم بالدفع باللاعب عمر الميداني في مركز الليبرو متقدم لحل مشكلة العمق الدفاعي التي تسببه الكثير من المشكلات كما أن مدرب الاتحاد السكندري سيترك الاستحواذ للأهلي سواء كان الأفضل من عدمه لأنه استراتيجيته في اللعب تقوم على الهجمات المرتدة.

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كما أكد علاء ميهوب على رينيه فايلر يقوم باللعب بطريقة ربما يكون فيها مخاطرة لعدم وجود محمد مجدي قفشه صانع الألعاب نظراً لأنه يمتلك المفاتيح الخاصة بأداء الأهلي وهمزة الوصل بين الخطوط بالكامل.