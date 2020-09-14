شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد رحيل إيهاب جلال عن تدريب المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة حقيقة تغيب عن قيادة مران الفريق الفيومي اليوم لعقد جلسة تفاوض مع مسئولي نادي بيراميدز من أجل قيادة الفريق السماوي في الفترة القادمة، لأن من يتولى هذا الملف هو تامر النحاس وكيل أعماله.

وتغيب إيهاب جلال عن قيادة مران المقاصة فيما تواجد حمد إبراهيم المدرب العام ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى بشكل طبيعي لقيادة المران.

وكشف اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة ، عن سبب غياب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول عن تدريبات الفريق فى استاد الدفاع الجوى استعدادً لمواجهة نادى مصر غداً فى الدورى ، حيث أكد عبد السلام ، أن جلال يتعرض لنزلة برد وطلب الحصول على راحة نظراً لعدم قدرته على حضور التدريبات .

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وأكد رئيس نادى مصر المقاصة فى تصريحات خاصة ، أن إيهاب جلال من الأشخاص الملتزمة جداً ومن الطبيعى أن يتعرض لظروف صحية تسبب فى عدم حضوره المران ، مشيراً إلى أن إيهاب جلال سيقود الفريق غداً أمام نادى مصر ، لو تحسنت حالته الصحية ، نافياً توقيعه لفريق بيراميدز.

وتغيب المدير الفني لفريق مصر المقاصة عن تدريبات الفريق اليوم الاثنين ، باستاد الدفاع الجوى ، استعداداً لمواجهة نادى مصر بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز، حيث قاد الجهاز المعاون تدريبات الفريق.

إيهاب جلال، قد أكد فى تصريحات عقب مباراة طنطا الأخيرة ، إنه ناديه له فضل عليه لذا عاد إلى قيادته مجددا هذا الموسم، قائلاً:"اللي يهمنى نادي المقاصة الآن ولكن لا أعرف السنة الجاية هيكون نادي إيه؟"، موضحا أن بيراميدز فتح خط مفاوضات معه منذ الأمس لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين في المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".