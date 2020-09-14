شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الأهلى تخسر من الزمالك فى ليلة التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى من نظيره الزمالك بنتيجة 3/1 فى لقاء تحصيل حاصل بنهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020 فى ظل حسم الأهلى اللقب بالفوز على طلائع الجيش فى الجولة قبل الأخيرة بنتيجة 3 / 1 الجمعة الماضية ليتوج رسميا فى ختام المنافسة.

وكان الأهلى يحتاج للفوز بأى نتيجة على طلائع الجيش فى الجولة الماضية من أجل حسم اللقب دون النظر إلى مباراته الأخيرة مع الزمالك، خاصة أنه دخل لقاء الطلائع بـ 57 نقطة.

أما الزمالك ففقد الأمل فى البحث عن اللقب فى ظل فوز الأهلى على طلائع الجيش ووصوله إلى النقطة 60، ليصبح لقاء القمة بين الأهلى والزمالك اليوم الاثنين تحصيل حاصل.

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وحددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل.

وكشف سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، أن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة يؤجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح لـ الخليج 365، إنه يعيد النظر حاليا فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أى بنود تبطل إقامتها.