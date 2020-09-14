شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى يكشف العوامل الحقيقية وراء تتويج الأهلى بلقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق أن القلعة الحمراء بطل الدوري ما بعد كورونا بعدما فقد 5 نقاط حتى الآن مقابل 9 لصاحب المركز الثاني بالدوري المصري نادي الزمالك، وقال عادل مصطفى خلال الاستوديو التحليلي للمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي إن بطولة الدوري كانت الأسهل خلال الموسم الحالي نظراً لفارق المستوى الذي يقدمه المارد الأحمر حتى الآن، مشددًا على أن كل الأمور من أرقام تعكس تفوق الفريق الكاسح للبطولة المحلية.
وأضاف عادل مصطفى أن هناك عوامل كثيرة تمنح الأهلي الأفضلية على رأسها توفير الاستقرار من جانب إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالإضافة الى النتائج المبهرة التي يحققها المدرب السويسري رينيه فايلر الذي استطاع أن يحقق الفوز في جميع مباريات، ولم يتلق خسارة سوى في مواجهة واحدة أمام الزمالك، وواصل عادل مصطفى أن الأهلي استطاع العودة ما بعد توقف فيروس كورونا وتحديداً في المباراتين الماضيتين أن يمتعنا بالأداء الممتع والراقي الذي كنا نفتقده وأعاد لنا البداية المثالية للمدرب السويسري رينيه فايلر.
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الاتحاد المُقرر التى انطلقت فى تمام الثامنة مساء، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز والتي يحتاج فيها الأهلي لحسم بطولة الدوري رسمياً للكرة الـ42 في تاريخ النادي، ويضم تشكيل الاهلي الاهلي كلاً من : محمد الشناوي، رامي ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هاني، حمدي فتحي، ديانج، أحمد الشيخ، أجاي، مروان محسن وبادجي، ويجلس على دكة الأهلي، كلاً من : مصطفى شوبير وعربي بدر وجيرالدو وأحمد فتحي ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا.
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