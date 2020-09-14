شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق وقمر ورفعت يقودون هجوم الاتحاد السكندرى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف تشكيل فريقه الذى يواجه الأهلي مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، وجاء التشكيل كالتالي: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.

ويدخل الأهلي مباراة الاتحاد مُحققاً العديد من الأرقام القياسية، منها سلسلة الانتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى، فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى.