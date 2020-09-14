شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة "التتويج بالدورى" بين الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، والتى يحتاج فيها الأهلى لحسم بطولة الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخ النادي، ويخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا، فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.

ويدخل الاهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.

وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى، فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى.