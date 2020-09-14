شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينشر صور لاعبيه لحظة وصولهم لاستاد برج العرب قبل مواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، بموقع تويتر، أول صور لوصول لاعبي القلعة الحمراء إلى استاد برج العرب في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم، والتي يحتاج الاهلي للفوز في هذه المباراة من أجل التتويج رسمياً ببطولة الدوري حيث يتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧١ نقطة.

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من ناحية أخرى، يدخل الاهلي مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الانتصارات المُتتالية، فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز في 23 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقي المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدوري مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم في المسابقة ، حيث فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا.









ويتسلّح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالأوراق التى حسمت مباريات كثيرة الفترة الأخيرة أبرزها آليو بادجي ووليد سليمان وقفشة وأحمد الشيخ وعلى معلول وديانج وحمدي فتحي ومحمد الشناوي ومروان محسن ، وتحدث المدرب السويسري مع لاعبيه الأيام الماضية عن أهمية تحقيق الفوز الليلة على الخصم السكندري العنيد صاحب الحلول الفردية والذي يُقدم عروض جيدة خاصة أمام الفرق الكبيرة.







