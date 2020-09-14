عزاء الراحل عزمي مجاهد فى نادى الزمالك بدلا من الحامدية الشاذلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إقامة عزاء الرحل عزمي مجاهد نجم فريق الطائرة بالزمالك ومنتخب مصر السابق داخل مقر النادي بميت عقبة بدلا من الحامدية الشاذلية يوم السبت المقبل، وجاء قرار منصور بسبب قرار وزير الأوقاف بمنع فتح قاعات العزاء بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر ونادي الزمالك، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978 وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب. واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولى منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.

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