شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة هيرون ريكاردو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى العام، فى المباراة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء وجاءت كالتالى: فى حراسة المرمى محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح، خط الدفاع محمد مجدى الجمل – إبراهيم أبو اليزيد – محمد كماتشو – محمد عمار – محمد بيومى – محمود البدرى – محمد نصر، خط الوسط عماد حمدى – عمر الوحش - أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – بيكينى سيلفا، خط الهجوم محمد الشامى – محمد حمدى زكى – شيلونجو.

وأنهى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدورى العام.

بدأ المران بمحاضرة ألقاها المدير الفنى هيرون ريكاردو، طالب فيها لاعبيه بتحقيق الفوز على المقاولون وحصد الثلاث نقاط من أجل مصالحة الجماهير، بعدها أدى اللاعبون تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة مخطط الأحمال "رودولفو"، ثم خاض المستبعدون من لقاء الغد تدريبات قوية تحت قيادة البرازيلى. وظهرت ملامح التركيز والإصرار على وجوه اللاعبين خلال التقسيمة التى أداها الفريق على الملعب الرئيسى والتى شهدت تنافس من الجميع لنيل ثقة ريكاردو، والتواجد فى التشكيلة الأساسية للقاء الغد.

وانتهى المران بتدريبات على كيفية إنهاء الهجمات والتسديدات بعيدة المدى لإيجاد حلول كثيرة للوصول لمرمى المنافسين، وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز فيما عدا الجولة الأخيرة.

وجاءت مواعيد مباريات الإسماعيلى كالتالى ..

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الجولة 28.. إنبى – الإسماعيلى يوم 21 -9-2020 باستاد بتروسبورت فى تمام الثالثة عصرا.

الجولة 29 .. الإسماعيلى -بيراميدز يوم 24-9 باستاد الإسماعيلية فى تمام الثامنة مساءً.

الجولة 30 .. طلائع الجيش – الإسماعيلى يوم 28-9 باستاد جهاز الرياضة فى تمام الخامسة والنصف مساءً.

الجولة 31 .. الإسماعيلى -سموحة يوم 2-10 باستاد الإسماعيلية عند الساعة الثامنة مساءً.

الجولة 32 .. الانتاج الحربى – الإسماعيلى يوم 6-10 باستاد السلام فى تمام الثامنة مساءً.

كما حدد اتحاد الكرة يوم 9-10 موعدا لاقامة مؤجلة المصرى مع الإسماعيلى باستاد برج العرب فى تمام الثالثة عصرا.