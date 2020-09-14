شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يستشهد بواقعة هولندا بعد رفض الجبلاية تخفيف عقوبة لاعب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن اتحاد الكرة كان يجب أن يطبق روح القانون فى تعامله مع محمد عبد المجيد لاعب أسوان، مشيراً فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أن محمد عبد المجيد لم يكن يستحق الطرد المباشر أصلا فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية، حتى يتعرض للإيقاف فى مباراتين متتاليتين، وقال الثلعلب: "وانا بلعب فى هولندا اصطدمت بلاعب وحصلت على طرد مباشر وبعدما شاهدت اللجنة هناك الواقعة ورأت أننى ما عملتش حاجة تم رفع العقوبة بالكامل عنى ولعبت المباراة التالية، ولا أعلم لماذا لم يطبق اتحاد الكرة روح القانون مع محمد عبد المجيد لاعب أسوان بعد طرده فى مباراة سموحة".

واصل حازم إمام: "من وجهة نظري عبد المجيد لم يكن يستحق الطرد المباشر أمام سموحة ولكن بعد تعرضه لهذا الأمر كان يجب ألا يقسو الاتحاد على أسوان، ولا يجب أن تتعرض الفرق الصغيرة لهذه العقوبات القوية لأنها تكون مؤثرة".

وتعرض محمد عبد المجيد لاعب أسوان للطرد المباشر خلال مباراة فريقه مع سموحة بالجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 3/3، حيث سجل عبد المجيد هاتريك أسوان فى المباراة، وذلك عقب كرة مشتركة مع لاعب سموحة تدخل فيها الفار، وقدم أسوان التماساً إلى اتحاد الكرة لتخفيف العقوبة عن اللاعب إلا أنه لم يتم قبوله ليغيب عن مباراتى الانتاج الحربى وطنطا.