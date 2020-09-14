شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال وجهاز المقاصة يرفضون الخضوع لتحليل كورونا قبل مواجهة نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفنى لفريق مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، إجراء التحاليل الطبية للكشف عن فيرس كورونا قبل مواجهة نادى مصر فى المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجولة الـ27 بالدورى الممتاز، كما غاب إيهاب جلال قيادة تدريبات الفريق الفيومى اليوم، وتولى الجهاز المعاون بقيادة حمد إبراهيم تدريبات الفريق، وذلك نظرًا لاعتراض إيهاب جلال على عدم منح اللاعبين مرتباتهم.

وكانت هناك أزمة كبيرة داخل الفريق الفيومي بسبب عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة، حيث جدد لاعبو مصر المقاصة طلبهم من إدارة النادى بصرف جزء من مستحقاتهم المالية خلال الفترة المقبلة مطالبين إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق، بالتدخل بعد تحسن النتائج ووصول الفريق للمركز الثامن برصيد 33 نقطة، بعدما كانوا يقبعون في المركز الأخير للمسابقة، بعدما تلقوا أكثر من وعد بصرف مستحقاتهم المتأخرة ولكن لم يتم تنفيذ تلك الوعود.

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وتحدث اللاعبون مع المدير الفني وأكدوا له ضرورة التحدث مع إدارة النادي لحل أزمة المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها اللاعبون والالتزامات الأسرية عليهم.

وكانت إدارة المقاصة قد صرفت منذ عدة أشهر جزء بسيط من مستحقات اللاعبين ووعدتهم بصرف باقي المستحقات بصورة شهرية منتظمة بداية من أغسطس الماضي، إلا أن وعود الإدارة لم تنفذ ليضطر اللاعبون للشكوى إلى إيهاب جلال، رافضين سياسة الإدارة بعدم تنفيذ الوعود وصرف المستحقات المتأخرة، خاصة ان نتائج الفريق في تقدم واصبح المقاصة يحتل المركز الثامن في جدول الدوري بعدما كان يصارع الهبوط قبل عودة النشاط اثر توقفه لفترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.