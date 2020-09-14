أحمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى بيراميدز أمام وادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب أحمد الشناوى، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، من العودة لحراسة عرين فريقه فى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة، المقرر لها يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، حيث عاد الحارس لخوض التدريبات الجماعية مع فريقه بعد شفاءه من الإصابة العضلية التى تعرض لها، وأدت لغيابه عن الفريق السماوى فى المواجهات الماضية، وكان بدايتها أمام الزمالك ثم الجونة ثم فى الأخير المصرى البورسعيدى.

ويفاضل الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش فى الوقت الحالى بين أحمد الشناوى والمهدى سليمان، للإستعانة بأحدهم لحراسة عرين الفريق أمام وادى دجلة، وإن كانت أسهم الشناوى أعلى.

وهبط مستوى الشناوى فى الموسم الحالى، حيث شارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1530 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر.

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فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 9 مباريات بواقع 810 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات التسع 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 3 مواجهات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1.