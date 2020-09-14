شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوى المغربى على استاد برج العرب بالإسكندرية، والمقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل، فى ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والذى تأهل له الأبيض عقب تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور ربع النهائى، بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 3 / 1 قبل أن يُهزم فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وأعلن الزمالك عبر موقع الرسمى للنادى أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، حدد موعد مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربى والتى تقام بالمغرب يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن تقام مباراة العودة بمصر يوم 24 من الشهر نفسه، وذلك فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

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وكان الفريق الأبيض قد حقق بالأمس فوزا مهما على الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد.

وجاء فوز الزمالك على الإنتاج الحربى ليستعيد الأبيض انتصاراته بعد تعادله الأخير أمام سموحة، فى الجولة السادسة والعشرين من منافسات المسابقة المحلية، ليؤجل بهذا إعلان الأهلى بطلاً للدورى، حيث أن الإخفاق أمام الإنتاج كان سيُقرب الأحمر من التتويج رسميًا من اللقب الـ 42 فى تاريخه.

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.